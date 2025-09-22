Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Reconnaissance de la Palestine. L'interview de Macron à "Face the Nation" sur CBS (Vidéo)

par SLT 22 Septembre 2025, 13:55 Palestine Macron Reconnaissance France Colonialisme Articles de Sam La Touch

Full interview | French President Emmanuel Macron / Interview complète | Le président français Emmanuel Macron Regardez l'interview complète de Margaret Brennan avec le président français Emmanuel Macron, dont une partie a été diffusée dans l'émission « Face the Nation » le dimanche 21 septembre. « Face the Nation » est la première émission d'affaires publiques du dimanche matin aux États-Unis. Cette émission est l'une des plus anciennes émissions d'information de l'histoire de la télévision, ayant fait ses débuts en novembre

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 22.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 22.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

