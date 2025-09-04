Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Restituer leurs biens culturels aux Africains : une promesse de l’Elysée déterrée par le Sénat (Histoirecoloniale.net)

par SLT 4 Septembre 2025, 17:14 Quai Branly Oeuvres d'art Pillage Colonialisme France restitution Articles de Sam La Touch

Restituer leurs biens culturels aux Africains : une promesse de l’Elysée déterrée par le Sénat
Histoirecoloniale.net, 01.09.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Contre-enquête sur la mission ethnographique de Dakar à Djibouti en 1931 (Mondafrique)
Contre-enquête sur la mission ethnographique de Dakar à Djibouti en 1931 (Mondafrique)
[Vidéo] Faut-il bruler le musée du quai Branly ? (Le Média)
[Vidéo] Faut-il bruler le musée du quai Branly ? (Le Média)
Le patron du musée du Quai Branly remonté contre la restitution complète des oeuvres d'art spoliées aux pays africains durant la période coloniale [Vidéos]
Le patron du musée du Quai Branly remonté contre la restitution complète des oeuvres d'art spoliées aux pays africains durant la période coloniale [Vidéos]
Alexandre Benalla est logé quai Branly, dans une dépendance de l’Elysée (Le Monde)
Alexandre Benalla est logé quai Branly, dans une dépendance de l’Elysée (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog