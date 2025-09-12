Révélations sur l'ex-chef de la CIA à Paris poursuivi par la justice étatsunienne (IO)

Révélations sur l'ex-chef de la CIA à Paris poursuivi par la justice américaine
Intelligence Online, 11.09.25
Ex-patron de la CIA à Paris, Dale Bendler est accusé d'avoir utilisé des documents classifiés lorsqu'il travaillait au service de clients non-américains, pour le compte du cabinet BGR Group. Intelligence Online est en mesure de révéler l'identité de deux d'entre eux... Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------