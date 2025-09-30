« Revirement spectaculaire » : un sondage du New York Times révèle que le soutien des États-Unis à Israël a chuté (Common Dreams)

« Revirement spectaculaire » : un sondage du New York Times révèle que le soutien des États-Unis à Israël a chuté

Article originel : ‘Stunning Reversal’: New York Times Poll Finds US Support for Israel Has Plummeted

Common Dreams, 30.09.25





« Même si cela était tout à fait impensable il y a encore cinq ans », a déclaré un journaliste, « cela se reflète désormais dans tous les sondages et est tellement ancré qu'il est difficile d'imaginer que cela puisse s'inverser »....Lire la suite