« Revirement spectaculaire » : un sondage du New York Times révèle que le soutien des États-Unis à Israël a chuté (Common Dreams)

« Revirement spectaculaire » : un sondage du New York Times révèle que le soutien des États-Unis à Israël a chuté
Article originel : ‘Stunning Reversal’: New York Times Poll Finds US Support for Israel Has Plummeted
Common Dreams, 30.09.25
« Même si cela était tout à fait impensable il y a encore cinq ans », a déclaré un journaliste, « cela se reflète désormais dans tous les sondages et est tellement ancré qu'il est difficile d'imaginer que cela puisse s'inverser »....Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------