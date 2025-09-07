RFK Jr. jette des doutes sur les vaccins, affronte les démocrates sur l’accès aux vaccins contre la Covid (CNBC News)

RFK Jr. jette des doutes sur les vaccins, affronte les démocrates sur l’accès aux vaccins contre la Covid
Article originel : RFK Jr. casts doubts on vaccines, clashes with Democrats over Covid shot access
CNBC News, 04.09.25
- Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a réitéré ses fausses allégations sur les vaccins lors de son témoignage devant le Sénat, alors que les sénateurs l'interrogeaient sur ses changements radicaux en matière de politique de vaccination et d'agences fédérales de santé.
- Kennedy a déclaré qu'il soutenait la déclaration d'un membre nouvellement nommé d'un important comité gouvernemental sur les vaccins, selon laquelle les vaccins à ARNm présentent un risque dangereux pour la population.
- Les commentaires de Kennedy font suite à l'annulation du financement du développement des vaccins à ARNm et à d'autres changements apportés à la politique étatsunienne en matière de vaccination, notamment la suppression du comité sur les vaccins du CDC... Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025. Cet article a rencontré des problèmes d'enregistrement lors de sa publication (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------