Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Rien n'empêchera Trump d'instrumentaliser le meurtre de Charlie Kirk pour attaquer la gauche (The Intercept)

par SLT 12 Septembre 2025, 07:03 Kirk Assassinat Instrumentalisation Trump USA Articles de Sam La Touch

Rien n'empêchera Trump d'utiliser le meurtre de Charlie Kirk comme arme pour attaquer la gauche
Article originel : Nothing Will Stop Trump From Weaponizing Charlie Kirk’s Killing to Attack the Left
The Intercept, 12.09.25

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L'influenceur pro-Trump Charlie Kirk tué par balle sur un campus de l'Utah (Yahoo)
L'influenceur pro-Trump Charlie Kirk tué par balle sur un campus de l'Utah (Yahoo)
« Que sa mémoire soit une révolution » : un militant palestinien pour la paix tué par un colon israélien après avoir été expulsé par Trump (Common Dreams)
« Que sa mémoire soit une révolution » : un militant palestinien pour la paix tué par un colon israélien après avoir été expulsé par Trump (Common Dreams)
Cisjordanie : le militant palestinien Awdah Hathaleen qui avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », abattu par des colons (AFP)
Cisjordanie : le militant palestinien Awdah Hathaleen qui avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », abattu par des colons (AFP)
Étienne Davignon, dernier témoin du meurtre de Lumumba et mentor du roi Baudouin
Étienne Davignon, dernier témoin du meurtre de Lumumba et mentor du roi Baudouin

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog