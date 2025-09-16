Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Rubio promet le soutien indéfectible des États-Unis au génocide perpétré par Israël à Gaza et qualifie les Palestiniens d'« animaux barbares » (The Cradle)

par SLT 16 Septembre 2025, 16:31 Rubio Netanyahu Collaboration Colonialisme Israël USA Kirk Assassinat Palestine Articles de Sam La Touch

Rubio promet le soutien indéfectible des États-Unis au génocide perpétré par Israël à Gaza et qualifie les Palestiniens d'« animaux barbares »
Article originel : Rubio pledges unwavering US support for Israel's genocide in Gaza, calls Palestinians ‘barbaric animals’
The Cradle, 15.09.25

 

Le secrétaire d'État étatsunien a rencontré le Premier ministre Netanyahu alors que des rumeurs circulent sur l'implication d'Israël dans l'assassinat de Charlie Kirk.

 

Le secrétaire d'État étatsunien Marco Rubio a réaffirmé le 15 septembre le « soutien indéfectible » de Washington à Israël pour atteindre ses objectifs à Gaza.

« Le peuple de Gaza mérite un avenir meilleur... cet avenir ne pourra voir le jour tant que le Hamas n'aura pas été éliminé », a déclaré Rubio aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem lundi.

« Vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement sans faille pour y parvenir », a ajouté Rubio.


Rubio a ensuite qualifié les Palestiniens d'« animaux barbares », faisant référence à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre des colonies et des bases militaires israéliennes, qui a déclenché la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza.

« C'est là que tout a commencé », a déclaré Rubio....

 


Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

