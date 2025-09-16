Rubio promet le soutien indéfectible des États-Unis au génocide perpétré par Israël à Gaza et qualifie les Palestiniens d'« animaux barbares » (The Cradle)

Rubio promet le soutien indéfectible des États-Unis au génocide perpétré par Israël à Gaza et qualifie les Palestiniens d'« animaux barbares »
Article originel : Rubio pledges unwavering US support for Israel's genocide in Gaza, calls Palestinians ‘barbaric animals’
The Cradle, 15.09.25
Le secrétaire d'État étatsunien a rencontré le Premier ministre Netanyahu alors que des rumeurs circulent sur l'implication d'Israël dans l'assassinat de Charlie Kirk.
Le secrétaire d'État étatsunien Marco Rubio a réaffirmé le 15 septembre le « soutien indéfectible » de Washington à Israël pour atteindre ses objectifs à Gaza.
« Le peuple de Gaza mérite un avenir meilleur... cet avenir ne pourra voir le jour tant que le Hamas n'aura pas été éliminé », a déclaré Rubio aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem lundi.
« Vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement sans faille pour y parvenir », a ajouté Rubio.
Rubio a ensuite qualifié les Palestiniens d'« animaux barbares », faisant référence à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre des colonies et des bases militaires israéliennes, qui a déclenché la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza.
« C'est là que tout a commencé », a déclaré Rubio....
