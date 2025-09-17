Se cachant derrière Kirk, l'équipe Trump lance « la plus grande attaque contre le premier amendement » de l'histoire moderne des États-Unis (Common Dreams)

Se cachant derrière Kirk, l'équipe Trump lance « la plus grande attaque contre le premier amendement » de l'histoire moderne des États-Unis. Article originel : Hiding Behind Kirk, Team Trump Launches ‘Biggest Assault on the First Amendment’ in Modern US History Common Dreams, 17.09.25

------------------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------