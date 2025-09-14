Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Sébastien Lecornu démarre moins bien que François Bayrou à Matignon avec 16% d'opinions favorables, selon un sondage (BFM)

par SLT 14 Septembre 2025, 07:15 Lecornu Sondage Macron France Articles de Sam La Touch

Sébastien Lecornu démarre moins bien que François Bayrou à Matignon avec 16% d'opinions favorables, selon un sondage
BFM Tv, 14.09.25

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

