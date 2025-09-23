Selon certaines sources, le principal donateur pro-israélien de TPUSA aurait cessé de soutenir Kirk quelques jours avant sa mort (The GrayZone)

Selon certaines sources, le principal donateur pro-israélien de TPUSA aurait cessé de soutenir Kirk quelques jours avant sa mort.

Article originel : Top pro-Israel TPUSA donor terminated support for Kirk in days before death, sources say

Par Max Blumenthal

The GrayZone, 22.09.25

Le milliardaire ultra-sioniste Robert Shillman était l'un des donateurs les plus engagés de Charlie Kirk. Mais alors que Kirk était critiqué pour ses opinions de plus en plus critiques à l'égard d'Israël au cours de ses dernières semaines, des sources affirment que Shillman a cessé de financer TPUSA.

À l'approche de sa tournée des campus, Kirk a été soumis à une campagne de lobbying « quasi quotidienne » de la part des alliés de Netanyahu. Le campus de Turning Point USA à Phoenix, en Arizona, est la maison que Charlie Kirk a construite. Composé de six immeubles de bureaux de deux étages, le campus est en soi un hommage aux donateurs ultra-riches qui ont placé Kirk, âgé de 31 ans, à la tête d'un empire politique dont les actifs annuels combinés dépassaient le budget municipal d'une petite ville étatsunienne typique.

À l'avant du complexe TPUSA se trouve le Bill and Rebecca Dunn Freedom Center, nommé en l'honneur du défunt négociant en matières premières Bill Dunn. Les bâtiments adjacents arborent des plaques commémoratives rendant hommage aux méga-donateurs qui ont alimenté la montée du mouvement conservateur, de la famille Uhline aux frères Koch en passant par le gestionnaire d'actifs chrétien évangélique Foster Friess.

En face du Freedom Center se trouve le Pearson Building. Selon une source interne à TPUSA, ce bâtiment devait porter le nom de l'un des plus grands et des plus fidèles soutiens de Kirk, le magnat de la technologie Robert Shillman. Financier éminent des causes sionistes et antimusulmanes de droite outre-Atlantique, Shillman a contribué, grâce à ses millions, à faire de Kirk, dès son plus jeune âge, l'un des atouts non juifs les plus efficaces d'Israël. Cependant, lorsque Kirk s'est écarté de la ligne officielle imposée par Netanyahu sur Israël au cours de l'année dernière, exprimant sa frustration face aux exigences lourdes des donateurs sionistes et accueillant les principaux critiques conservateurs d'Israël lors de ses événements TPUSA, Shillman a apparemment commencé à lui en vouloir. Une source interne à TPUSA a déclaré à The Grayzone que Shillman avait récemment annulé son projet d'ériger une plaque à son nom dans le complexe de bureaux de l'organisation conservatrice. Ceux qui versent 1 million de dollars ou plus à TPUSA ont droit à une plaque honorifique, mais les dons de Shillman auraient été considérablement plus élevés. Peu de donateurs ont fait plus que Shillman pour alimenter l'influence de l'aile antimusulmane et pro-Likoud du mouvement sioniste aux États-Unis. « Avec ce stylo et ce chéquier, je fournis des munitions ! », a proclamé le milliardaire lors d'un gala de l'organisation sioniste de droite Zionist Organization of America en 2021.

This gentleman, Robert Shillman, directly funded Tommy Robinson. Here he is, being honoured at the Zionist Organisation of America (an org he also funds), comparing his pen to a weapon. He also funded the Friends of the IDF and orgs that build illegal settlements in West Bank. pic.twitter.com/gyagA4tOoM — Lowkey (@Lowkey0nline) July 25, 2021

En plus d'avoir soutenu la carrière de Kirk, Shillman a parrainé le David Horowitz Freedom Center, nommé d'après l'agent néoconservateur que Kirk décrivait comme son « mentor ». Des militants anti-islam tels que Frank Gaffney, le hooligan anglais Tommy Robinson, le politicien néerlandais Geert Wilders et le média canadien Rebel Media ont également bénéficié du soutien de Shillman. Shillman a également investi massivement dans la carrière de Laura Loomer, ancienne personnalité de Rebel Media et provocatrice fanatiquement anti-palestinienne qui bénéficie d'un accès direct à Trump et aux membres de son cercle restreint, influençant les décisions en matière de personnel et de politique tout en s'en prenant aux collaborateurs insuffisamment pro-israéliens. Quelques semaines avant le meurtre du fondateur de TPUSA, Loomer a critiqué Kirk pour son soutien incohérent à Israël. Elle était particulièrement irritée par le fait que Kirk ait donné la parole à Tucker Carlson, qu'elle qualifiait de « snob WASP arrogant » servant de « porte-parole à l'Iran et au Qatar ». « Charlie tient un double discours... [ses] messages sont incohérents et certains d'entre nous veulent simplement savoir où il se situe », a tweeté Loomer le 12 juillet 2025. Elle a ensuite qualifié Kirk d'« opportuniste politique » et de « charlatan » qui a « poignardé Trump dans le dos » en invitant Dave Smith, un podcasteur et comédien antisioniste, à un sommet du TPUSA.

Loomer n'a pas nié que Shillman avait coupé les vivres à TPUSA, invoquant son ignorance en réponse à une question directe de ce journaliste sur la décision de son bienfaiteur de longue date. The Grayzone a été informé que Shillman avait annoncé la fin de ses contributions à TPUSA lors d'un dîner privé organisé par une autre organisation qu'il finance, l'American Freedom Alliance (AFA). Selon un participant à l'événement, qui s'est tenu à Los Angeles le 6 septembre, Shillman a déclaré qu'il mettrait fin à ses dons à Kirk, les redirigeant vers des groupes fiables pro-Likoud et anti-islam tels que l'AFA. La page d'accueil de l'AFA fait actuellement la promotion d'un don de 250 000 dollars provenant d'un donateur anonyme, juste en dessous d'un hommage à Kirk. Une photo montre Kirk s'exprimant depuis l'estrade lors d'un précédent événement de l'AFA. L'hommage renvoie à un éloge funèbre qui attribue la mort du fondateur du TPUSA à « la campagne constante de haine, de déformation de la vérité et d'incitation à la violence à notre encontre menée par la gauche ». Joint par téléphone, Shillman a raccroché dès que le journaliste lui a posé des questions sur sa déclaration présumée annonçant la fin de son soutien à TPUSA.

The Grayzone a également contacté par téléphone la présidente de l'AFA, Karen Siegemund, et lui a posé des questions sur les propos que Shillman aurait tenus à propos de Kirk lors du gala organisé par son organisation. « La seule chose dont je me souvienne, c'est sa générosité à notre égard », a déclaré Mme Siegemund, apparemment agacée, avant de raccrocher brusquement. Bill Whittle, un commentateur conservateur qui a animé le dîner de l'AFA le 6 septembre, a déclaré à The Grayzone qu'il ne pouvait « ni confirmer ni infirmer » que Shillman avait déclaré son intention de couper les fonds à l'organisation de Kirk. « C'était un événement privé », a-t-il souligné. L'AFA a publié plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube contenant les discours du gala, mais celui de Shillman n'y figure pas. Andrew Kolvet, producteur exécutif et porte-parole de TPUSA, n'a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par message privé sur son compte Twitter/X personnel, où il suit ce journaliste. Mike Cernovich, activiste conservateur et allié de longue date de Kirk, a peut-être fait allusion à la rupture qui aurait été initiée par Shillman lorsqu'il a tweeté le 13 septembre 2025 : « Charlie était sur le point de perdre son dernier donateur important parce qu'il refusait d'interdire Tucker Carlson de ses événements. Beaucoup de gens versent des larmes de crocodile. Il faut dénoncer les milliardaires pour les crétins qu'ils sont. »

Charlie was about to lose his last major donor because he refused to ban Tucker Carlson from events. There are A LOT of people shedding crocodile tears. The billionaires must be exposed for the cretins that they are. — Cernovich (@Cernovich) September 13, 2025

Outre la rupture apparente entre Shillman et Kirk, The Grayzone a appris que les alliés étatsuniens de Netanyahu avaient intensifié leur campagne visant à contrôler le défunt fondateur de TPUSA à l'approche de la date fatidique de sa première tournée sur les campus.





Les fonctionnaires de Netanyahu ont géré Kirk « presque quotidiennement ». La rupture apparente entre Shillman et Kirk a couronné une campagne de pression de plusieurs mois menée par des personnalités sionistes, des agents des médias et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même pour ramener le défunt activiste conservateur dans le droit chemin de l'agenda de l'État juif autoproclamé. Comme l'a rapporté The Grayzone, citant l'un des amis de longue date de Kirk, le fondateur de TPUSA a refusé une offre de Netanyahu visant à organiser un nouvel apport de fonds à son organisation provenant de son cercle de millionnaires et de milliardaires sionistes aux États-Unis. Ce journaliste a également révélé que Kirk et le milliardaire pro-israélien Bill Ackman avaient organisé en août une retraite secrète dans les Hamptons, où Kirk a été soumis à des pressions soutenues et à une série de remontrances furieuses de la part des participants sionistes pour sa désobéissance présumée. Un participant à cette réunion secrète dans les Hamptons a déclaré à The Grayzone que chacune des personnalités influentes présentes avait été invitée à participer à un voyage de propagande en Israël, tous frais payés. Ce voyage a eu lieu plus tard en août, sous les auspices de Newsmax, un média de droite qui reçoit désormais des fonds du ministère israélien des Affaires étrangères.

I’ve been informed by an attendee of the covert Bill Ackman-engineered Hamptons influencer summit that all participants were invited on an Israel propaganda tour The tour was managed by Newsmax Newsmax is now sponsored by Israel’s Foreign Ministry Was this a FARA violation? pic.twitter.com/nmbnY4qaVx — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 22, 2025

De retour à TPUSA, la pression croissante exercée par les pontes sionistes a rendu Kirk furieux et perturbé dans les semaines qui ont précédé sa mort. Le lendemain du sommet des Hamptons, il s'est publiquement indigné contre les « parties prenantes » pro-israéliennes qui cherchaient à contrôler son message. Parmi les demandes adressées à Kirk dans ses derniers jours figurait celle de retirer l'invitation faite à Tucker Carlson, critique virulent de Netanyahu, de prononcer le discours d'ouverture du prochain America Fest de TPUSA. Kirk a non seulement résisté à cette demande, mais il a également invité la principale détractrice républicaine d'Israël au Congrès, la députée Marjorie Taylor-Greene, à participer à l'événement. The Grayzone a depuis appris qu'une série d'appels Zoom avaient eu lieu entre Kirk et des agents sionistes cherchant à l'empêcher de s'écarter du message officiel. Ces appels illustrent la pression croissante à laquelle le défunt activiste conservateur avait été soumis dans les semaines précédant sa mort. L'un de ces appels, passé seulement 24 heures avant le meurtre de Kirk, incluait Joshua Hammer, rédacteur en chef adjoint de Newsweek et l'un des principaux lobbyistes pro-israéliens au sein des médias étatsuniens. « Nous lui avons en quelque sorte expliqué les points à aborder, la stratégie à adopter et la manière de répondre aux questions hostiles auxquelles il fallait s'attendre », a raconté Hammer. Un autre participant à un récent appel Zoom avec Kirk, le capital-risqueur ultra-sioniste Shaun Maguire de Sequoia Capital, s'est rendu sur Twitter/X pour réprimander la podcasteuse et ancienne directrice de la communication de TPUSA, Candace Owens, pour avoir affirmé qu'Ackman avait soumis Kirk à un lobbying indésirable au sujet de son changement d'opinion sur Israël.

« J'ai participé à une discussion à 10 avec @BillAckman et Charlie sur ce sujet. Au cours du dernier trimestre, nous avons organisé plusieurs réunions Zoom pour parler d'Israël, de l'antisémitisme et de la manière dont l'Occident l'emporte... Votre récit est erroné », a protesté Maguire.

Quelques minutes après avoir publié son tweet, Maguire l'a supprimé pour des raisons inconnues. The Grayzone a réussi à conserver une partie du message. Pesach Wolicki, un rabbin de droite basé en Israël qui supervise les voyages de propagande israéliens pour les jeunes Etatsuniens par le biais de son organisation Israel365 Action, s'était positionné comme le responsable sioniste personnel de Kirk dans les mois qui ont précédé sa mort. The Grayzone a obtenu un e-mail privé envoyé par Israel356 Action de Wolicki à un activiste conservateur lui proposant de les emmener en Israël en octobre prochain. Au nom du « mouvement anti-woke », Israel 365 a proposé d'emmener l'activiste dans une délégation pour « en savoir plus sur l'histoire biblique d'Israël, visiter les sites du 7 octobre et... découvrir certaines opérations depuis la frontière de Gaza ».

Le conseil consultatif de Wolicki comprend Tila Falic Levy, héritière de la fortune Duty Free America qu'elle et sa famille ont investie dans l'entreprise de colonisation illégale d'Israël en Cisjordanie occupée, ainsi que dans les campagnes politiques de Netanyahu et Donald Trump. Frank Gaffney, un activiste anti-musulman prolifique soutenu par Shillman, siège également au conseil d'administration d'Israel365. Dans une interview accordée le 17 septembre à la chaîne israélienne ILTV, Wolicki a déclaré qu'il était « en contact avec Charlie presque quotidiennement depuis des mois », tirant parti de son accès pour contrer les « désaccords de Kirk avec la politique israélienne ». « Il croyait parfois, comme beaucoup de gens, ce que les médias rapportaient. Et c'était vraiment l'essence même de notre relation : vérifier les choses et découvrir la vérité. » Wolicki s'est plaint qu'« il y avait beaucoup de gens autour de [Kirk] dans le mouvement America First qui s'efforçaient activement de le pousser à se retourner contre Israël ». L'inquiétude grandissait au sein du mouvement sioniste à l'approche de la tournée universitaire de Kirk en septembre. À l'approche de sa première date à l'université d'Utah Valley, Wolicki a déclaré que Kirk s'était « retrouvé dans une position où il défendait Israël tout le temps, ce qui le rendait fou parce qu'il voulait parler des Etats-Unis ».

Wolicki a déclaré au New York Post que Kirk « était d'humeur combative » lors de la discussion finale, quelques heures avant sa mort. Le rabbin a déclaré que Kirk avait accepté de rejoindre un groupe Whatsapp où il recevrait apparemment un flux constant d'arguments pro-israéliens tout au long de sa tournée sur le campus. Mais les échanges Whatsapp n'ont jamais eu lieu. Quelques instants après le début de son événement à l'université de l'Utah Valley, le 10 septembre, Kirk a été tué par ce qui semblait être une seule balle tirée par un assassin. Le 17 septembre, Benjamin Netanyahu a publié une vidéo sur le compte des réseaux sociaux du bureau du Premier ministre israélien, niant avec véhémence avoir joué un rôle quelconque dans l'assassinat de Charlie Kirk. C'était la deuxième fois qu'il niait toute responsabilité dans la fusillade depuis la mort de Kirk.

