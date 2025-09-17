Solidarité avec gaza : 7 militants traînés en justice, puis relaxés (Vidéo)

L’État français criminalise la solidarité avec le peuple palestinien. C’est un constat. Des exemples, on en a beaucoup. Aujourd’hui, on va parler de sept militants qui participaient à une manifestation pour Gaza : pour la reconnaissance du génocide, pour des sanctions contre Israël. Symboliquement, ils ont revêtu la statue de la place de la République d’une chasuble aux couleurs du drapeau palestinien. Il n’en a pas fallu plus pour que la police intervienne. Mais ça ne s’arrête pas là : ils ont été assignés en justice… Finalement, ils ont été relaxés. On en parle avec leur avocat, Alexis Baudelin.