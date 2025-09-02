Soudan. Là où il n’y a pas de débat sur le génocide — et aucune réponse, non plus (New York Times)

Là où il n’y a pas de débat sur le génocide — et aucune réponse, non plus

Article originel : Where There's No Debate About Genocide — and No Response, Either

New York Times, 31.08.25

Alors que le débat s'intensifie sur les allégations de génocide à Gaza, il y a un autre endroit où toutes les parties aux États-Unis semblent convenir qu’un génocide est en cours — mais l’ignorent largement.

C’est le Soudan, probablement le site de la pire crise humanitaire mondiale aujourd’hui. La famine y a été officiellement déclarée l’année dernière ; les Nations Unies rapportent que quelque 25 millions de Soudanais sont confrontés à une faim extrême et qu’au moins 12 millions ont dû fuir leur foyer en raison de la guerre civile. Tom Perriello, qui était l’envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan jusqu’à cette année, me dit qu’il croit que le nombre de morts a maintenant dépassé les 400 000...Lire la suite