Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Starmer survivra-t-il à sa semaine honteuse avec Herzog et Mandelson ? (MEE)

par SLT 14 Septembre 2025, 05:57 Starmer Herzog Génocide Collaboration Israël Grande-Bretagne Colonialisme Mandelson Palestine Articles de Sam La Touch

Starmer survivra-t-il à sa semaine honteuse avec Herzog et Mandelson ?
Article originel : Can Starmer survive his week of shame with Herzog and Mandelson?
Par Joe Gill
Middle East Eye, 12.09.25

La rencontre avec le président israélien alors que Gaza est pulvérisée prouve que Starmer soutient le génocide perpétré par Israël... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Au Royaume-Uni, le gouvernement Starmer déstabilisé par le limogeage de l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, ancien « meilleur ami » de Jeffrey Epstein (Le Monde)
Au Royaume-Uni, le gouvernement Starmer déstabilisé par le limogeage de l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, ancien « meilleur ami » de Jeffrey Epstein (Le Monde)
Comment la bureaucratie britannique permet le génocide d’Israël (MEE)
Comment la bureaucratie britannique permet le génocide d’Israël (MEE)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
La reconnaissance de la Palestine par la France et le Royaume-Uni est insuffisante et arrive trop tard (MEE)
La reconnaissance de la Palestine par la France et le Royaume-Uni est insuffisante et arrive trop tard (MEE)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog