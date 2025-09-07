Etude scientifique canadienne. Taux d'ADN plasmidique très élevé dans les vaccins contre la COVID-19 Pfizer/BioNTech et Moderna (Autoimmunity)

Pour certains des vaccins COVID-19, les substances médicamenteuses mises sur le marché ont été fabriquées différemment que celles utilisées dans les essais cliniques. La fabrication d’ARNm modifié par nucléosides (ARNmod) pour les vaccins commerciaux contre la COVID-19 repose sur la transcription de l’ARN polymérase d’une matrice d’ADN plasmidique. Des études antérieures ont identifié des niveaux élevés d’ADN plasmidique dans les flacons de vaccins à base d’ARNmod, ce qui suggère que l’élimination du modèle d’ADN résiduel est problématique. Par conséquent, nous avons quantifié la charge d’ADN dans un nombre limité de flacons de vaccins à base d'ARNmod contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna en utilisant deux méthodes indépendantes. L’ADN total et les cibles d’ADN spécifiques ont été quantifiés par fluorométrie Qubit et réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR), respectivement sur 32 flacons représentant 16 lots de vaccins uniques. Le traitement à la RNase A a été utilisé pour évaluer l’impact de la crosstalk d’ARN dans la fluorométrie de l’ADN. Une évaluation préliminaire de la longueur des fragments d’ADN et de la sensibilité à la DNase I a également été réalisée. La quantité totale d’ADN variait de 371 à 1548 ng/dose et de 1130 à 6280 ng/dose dans les produits Pfizer et Moderna, respectivement. ADN spécifique de multiples cibles d’ADN plasmidique variait entre 0,22–7,28 ng/dose pour Pfizer, et 0,01–0,78 ng/dose pour Moderna. Le promoteur-enhancer-ori SV40 (0,25–23,72 ng/dose) n’a été détecté que dans les flacons de Pfizer. Le séquençage à nanopore d’Oxford d’une fiole a trouvé des longueurs moyennes et maximales de fragments d’ADN de 214 pb et 3,5 kb, respectivement. Ces données démontrent la présence de 1,23 108 à 1,60 1011 fragments d’ADN plasmidique par dose encapsulés dans des nanoparticules lipidiques. En utilisant la fluorométrie, l’ADN total dans tous les flacons testés dépassait la limite réglementaire pour l’ADN résiduel fixée par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Autorisation mondiale de la santé (OMS) de 36–153 pour Pfizer et 112–627 pour Moderna après avoir pris en compte la liaison non spécifique à l’ARNm. Lorsqu’ils ont été testés par qPCR, tous les flacons de Moderna étaient dans la limite réglementaire, mais 2/6 lots de Pfizer (3 flacons) dépassaient la limite réglementaire pour le promoteur-enhancer-ori SV40 de 2 fois. La présence de l’élément promoteur-amplificateur SV40 dans les flacons de Pfizer soulève des préoccupations importantes en matière de sécurité. Cette étude met l’accent sur l’importance des considérations méthodologiques lors de la quantification de l’ADN plasmidique résiduel dans les produits à base d’ARNmo, en tenant compte de l’efficacité accrue de la transfection de LNP et du fait que le dosage cumulatif présente des risques significatifs et non quantifiés pour la santé humaine.