Trump annonce une poursuite en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times
AFP, 16.09.25
------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------