Trump intensifie l’assaut contre Chicago avec « l'Operation Midway Blitz » (The Intercept)

Trump intensifie l’assaut contre Chicago avec « l'Operation Midway Blitz »
Article originel : Trump Escalates Assault on Chicago With “Operation Midway Blitz”
Par Nick Turse
The Intercept, 09.09.25
Le DHS a annoncé une nouvelle opération de l’ICE ciblant Chicago lundi, quelques jours après que le président Trump ait comparé son assaut sur la ville à la guerre du Vietnam... Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------