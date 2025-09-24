Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Trump s'en prend au maire de Londres, celui-ci lui rétorque qu'il est « raciste », « misogyne et islamophobe » (AFP)

par SLT 24 Septembre 2025, 16:50 Sadiq Khan Trump Racisme Grande-Bretagne USA Articles de Sam La Touch

Trump est « raciste », « misogyne et islamophobe », contre-attaque le maire de Londres
AFP, 24.09.25

« Je regarde Londres où vous avez un maire épouvantable, un maire vraiment épouvantable », a déclaré Donald Trump à la tribune de l'ONU, à New York (États-Unis). « Tout a tellement changé. Maintenant ils veulent instaurer la charia » (loi islamique), a ajouté le président - ce qui n'est pas le cas.

« Je pense que le président Trump a montré qu'il était raciste, sexiste, misogyne et islamophobe », a déclaré sur la chaîne britannique Sky News Sadiq Khan, devenu en 2016 le premier musulman à diriger une capitale occidentale... Lire la suite

