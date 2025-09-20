Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)

Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes Par Andrea Lobo WSWS, 18.09.25

Après l'annonce lundi d'une frappe militaire américaine contre un navire dans le sud des Caraïbes qui aurait tué trois passagers accusés de transporter de la drogue, le président américain Donald Trump a déclaré mardi aux journalistes que les États-Unis avaient frappé un troisième bateau sans fournir plus de détails.

La première attaque contre de petits bateaux accusés de « narcoterrorisme » a eu lieu le 2 septembre et aurait fait 11 morts.

Les derniers massacres de personnes non identifiées à bord de vedettes rapides près du Venezuela marquent une dangereuse escalade dans les préparatifs des États-Unis pour attaquer le Venezuela et renverser le président Nicolas Maduro, que l'administration Trump accuse de diriger le «Cartel de los Soles » inexistant.

Ces attaques, célébrées sans vergogne par la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux, constituent des meurtres de masse prémédités. Selon une analyse détaillée de Just Security, le meurtre délibéré de personnes à bord de ces navires, sans preuve d'une menace imminente, viole la section 1111(b) du titre 18 du Code des États-Unis, qui interdit « le meurtre illégal d'un être humain avec préméditation » en haute mer. L'administration n'a fourni aucune preuve crédible de trafic de drogue ou de légitime défense, ce qui rend ces actions illégales au regard du droit international.

Trump a encore aggravé la confrontation en proférant une menace directe depuis le Bureau ovale, déclarant que si des avions militaires vénézuéliens volaient à proximité de navires de guerre américains, ils seraient « abattus ». Debout aux côtés d'un général, Trump lui a dit qu'il pouvait « faire tout ce qu'il voulait » si la situation s'aggravait, donnant ainsi le feu vert à une agression militaire potentiellement incontrôlée.

L'affirmation selon laquelle ces opérations militaires visent les cartels de la drogue est absurde. Quatre-vingt-dix pour cent des drogues sont trafiquées via le Pacifique. Le Venezuela n'est pas un producteur important et ne représente qu'à peine 5 % des transbordements de cocaïne.

Les allégations relatives à la drogue sont d'autant plus révélées comme un prétexte par le déploiement croissant de forces militaires dans le sud des Caraïbes, notamment des drones Reaper MQ-9 et une flotte de navires de guerre, de sous-marins et d'avions de combat furtifs F-35. L'ampleur et la rapidité du renforcement militaire indiquent des préparatifs en vue d'une attaque à grande échelle visant à renverser le régime plutôt qu'à simplement lutter contre le trafic de stupéfiants.

Le Reaper MQ-9 est un outil privilégié pour les assassinats ciblés ou, selon le jargon du Pentagone, les « frappes de décapitation ».

À la suite de leur déploiement, un ancien responsable de l'administration Trump, Marshall Billingslea, a publié ce qu'il prétend être une image satellite du bunker souterrain de Maduro situé sous l'aéroport international Simon Bolivar.

Maduro a répondu à ces provocations en mettant en garde contre une invasion américaine imminente et en déployant des milliers de soldats et de miliciens à la frontière avec la Colombie et dans des centres d'infrastructures énergétiques clés tels que le complexe de raffinage de Paraguana et l'État riche en pétrole de Zulia. Une importante explosion s'est produite le 11 septembre dans une usine de feux d'artifice située près des infrastructures pétrolières de la zone industrielle de Maracaibo, dans l'État de Zulia, blessant 40 travailleurs. Les causes de l'explosion n'ont pas encore été déterminées.

Vendredi 12 septembre, un navire vénézuélien transportant neuf pêcheurs de thon a été intercepté par un destroyer de la marine américaine dans la zone économique exclusive du Venezuela, selon le ministère vénézuélien des Affaires étrangères. Dix-huit soldats armés de fusils ont abordé le navire et l'ont retenu pendant huit heures.

Le président Donald Trump a fait de nombreuses déclarations provocatrices sur le fait que le renversement de Maduro n'était ni une « option ni une non-option », a promis de « traquer » toute personne soupçonnée de trafic de drogue et a affirmé que « 300 millions de personnes sont mortes l'année dernière à cause de la drogue ».

Pour ses plus proches alliés dans la région, il ne fait aucun doute que le véritable objectif est un changement de régime. Par exemple, le député brésilien fasciste Eduardo Bolsonaro, fils de l'ancien président, a déclaré explicitement : « Si le régime brésilien se consolide et évolue comme au Venezuela, avec des élections manquant de transparence, de la censure et des arrestations politiques, le Brésil pourrait bien avoir besoin à l'avenir d'avions de combat F-35 et de navires de guerre, comme c'est actuellement le cas au Venezuela. »

Cette admission sans détour révèle l'intention stratégique d'utiliser les allégations de trafic de drogue comme prétexte pour mener des interventions militaires agressives visant à renverser les gouvernements jugés hostiles aux intérêts des États-Unis.

Le climat régional tendu a également mis à rude épreuve les relations avec le Brésil. Le ministre brésilien de la Défense, José Múcio, a officiellement exprimé sa « préoccupation » quant au risque que le conflit entre les États-Unis et le Venezuela déborde sur le territoire brésilien. Le Brésil a déjà commencé à renforcer sa frontière nord avec des troupes supplémentaires en prévision du prochain sommet COP30 à Belém, dans le nord-est du pays.

L'agression américaine dans le sud des Caraïbes s'inscrit dans une stratégie de coercition économique et militaire visant plus largement l'Amérique latine. La Maison-Blanche a imposé des droits de douane de 50 % au Brésil et menace d'utiliser sa « puissance économique et militaire » en réponse à la condamnation de l'allié de Trump et ancien président Jair Bolsonaro pour avoir organisé un coup d'État fasciste. Depuis le premier jour de son second mandat, Trump a également menacé le Mexique et le Panama de recourir à la force militaire.

Plus récemment, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a retiré la Colombie du programme américain de lutte contre la drogue, suite à l'opposition du président Gustavo Petro au déploiement américain dans les Caraïbes et aux menaces contre le Venezuela. Cette mesure punitive a des conséquences économiques importantes pour la Colombie. Petro avait averti qu'une invasion américaine risquait de transformer le Venezuela en une « nouvelle Syrie », soulignant le risque d'un conflit dévastateur s'étendant à toute la région.

L'escalade américaine contre le Venezuela a un double objectif. Premièrement, elle fait progresser les efforts visant à recoloniser l'Amérique latine et à sécuriser la région en tant que base stratégique pour tout conflit futur avec la Chine, dans le but de réaffirmer la domination impériale américaine dans tout l'hémisphère occidental.



Environ 85 % des exportations de pétrole du Venezuela sont destinées à la Chine, la China Concord Resources Corp. ayant installé une nouvelle plate-forme pétrolière dans le lac Maracaibo, à Zulia, la semaine dernière seulement.

La prise de contrôle des réserves pétrolières du Venezuela, les plus importantes de la planète, reste un objectif clé de l'impérialisme américain. La société américaine Chevron a progressivement accru ses activités dans le pays à la suite de la décision de Trump de renouveler une licence exemptant la société des sanctions américaines.

Deuxièmement, le discours sur la militarisation et les conflits offre au président Trump une image fabriquée de « président en temps de guerre » contre un ennemi extérieur, justifiant les pouvoirs extraordinaires qu'il cherche à obtenir afin de mettre en place une dictature policière dans son pays.

Comme l'explique Mark Weisbrot, du Center for Economic and Policy Research, dans Newsweek : « Une guerre, par exemple au Venezuela, pourrait être utilisée pour justifier davantage de répression dans le pays. Trump a déjà tenté de le faire, en invoquant une “invasion” fictive des États-Unis par un gang sud-américain pour déployer la Loi sur les ennemis étrangers de 1798. »

Loin d'être un signe de force, une telle imprudence est le symptôme d'un régime en crise profonde. Les massacres et le renforcement militaire en cours dans les Caraïbes révèlent un impérialisme prêt à mettre en péril la stabilité régionale et à déclencher une nouvelle guerre désastreuse pour assurer son hégémonie mondiale et son régime dictatorial au niveau national, où des troupes ont déjà été déployées à Washington et à Los Angeles, et où des plans ont été annoncés pour les envoyer dans les rues de Memphis, Chicago et d'autres villes.