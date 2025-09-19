Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante (The Intercept)

Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante.

Article originel : Trump Wants to Label Antifa a Terror Group. His Real Target Might Be a Lot Bigger.

The Intercept, 19.09.25

La désignation comme groupe terroriste national pourrait être un échec, mais Trump continuera à chercher des moyens d'écraser la gauche... Lire la suite