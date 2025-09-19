Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante (The Intercept)

par SLT 19 Septembre 2025, 07:18 Trump Fascisme Antifa Répression ETat policier Gauche USA Articles de Sam La Touch

 Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante.
Article originel :  Trump Wants to Label Antifa a Terror Group. His Real Target Might Be a Lot Bigger.
The Intercept, 19.09.25

 

La désignation comme groupe terroriste national pourrait être un échec, mais Trump continuera à chercher des moyens d'écraser la gauche... Lire la suite

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 19.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 19.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)
Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)
Le déploiement des troupes par Trump aux États-Unis atteint 35 000 soldats sur le terrain (The Intercept)
Le déploiement des troupes par Trump aux États-Unis atteint 35 000 soldats sur le terrain (The Intercept)
Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans (AFP)
Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans (AFP)
Donald Trump contre les médias : la presse écrite résiste, mais la chaîne ABC suspend l’animateur Jimmy Kimmel (Le Monde)
Donald Trump contre les médias : la presse écrite résiste, mais la chaîne ABC suspend l’animateur Jimmy Kimmel (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog