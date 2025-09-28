Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un juge britannique rejette l'accusation de « terrorisme » contre le rappeur Kneecap (The Cradle)

par SLT 28 Septembre 2025, 19:39 Kneecap Palestine Grande-Bretagne Colonialisme Articles de Sam La Touch

Article originel : British judge throws out 'terrorism' case against Kneecap rapper
The Cradle, 27.09.25

Cette décision intervient dans le cadre d'une répression plus large à l'encontre des partisans de la Palestine au Royaume-Uni... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

