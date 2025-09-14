Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un nouveau projet de loi de style « police de la pensée » pourrait permettre à Rubio de retirer leur passeport à des citoyens étatsuniens pour leurs opinions politiques (Common Dreams)

par SLT 14 Septembre 2025, 06:44 Rubio Police de la pensée Liberté d'expression Répression USA Articles de Sam La Touch

 Un nouveau projet de loi  « police de la pensée » pourrait permettre à Rubio de retirer leur passeport à des citoyens étatsuniens pour leurs opinions politiques
Article originel :  New ‘Thought Policing’ Bill May Let Rubio Strip Passports from US Citizens Over Political Speech
Common Dreams, 14.09.25


« Marco Rubio s'est arrogé le pouvoir de désigner des personnes comme soutenant le terrorisme sur la seule base de leurs opinions et de leurs propos », a déclaré un défenseur de la liberté d'expression... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël (The Cradle)
Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël (The Cradle)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)
Marco Rubio fait la sourde oreille à chaque petite critique d’Israël au département d’État (The Intercept)
Marco Rubio fait la sourde oreille à chaque petite critique d’Israël au département d’État (The Intercept)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog