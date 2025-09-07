Un nouveau rapport de l'ONU incrimine la RDC, le Rwanda et M23 (AP)

Un nouveau rapport de l'ONU incrimine la RDC, le Rwanda et M23

Associated Press / africa News, 07.09.25



GENÈVEE (AP) - Les forces armées congolaises et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commis des crimes, notamment des viols collectifs, de l'esclavage sexuel, de la torture, des meurtres de civils et d'autres atrocités "horribles" dans l'est du Congo au cours de l'année dernière, a déclaré vendredi le bureau des droits de l'homme de l'ONU. Il a déclaré que les gouvernements des deux pays étaient responsables...Lire la suite