Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un nouveau rapport de l'ONU incrimine la RDC, le Rwanda et M23 (AP)

par SLT 7 Septembre 2025, 16:58 RDC Rwanda M23 ONU Guerre Crimes de guerre Articles de Sam La Touch

Un nouveau rapport de l'ONU incrimine la RDC, le Rwanda et M23
Associated Press / africa News, 07.09.25

GENÈVEE (AP) - Les forces armées congolaises et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commis des crimes, notamment des viols collectifs, de l'esclavage sexuel, de la torture, des meurtres de civils et d'autres atrocités "horribles" dans l'est du Congo au cours de l'année dernière, a déclaré vendredi le bureau des droits de l'homme de l'ONU. Il a déclaré que les gouvernements des deux pays étaient responsables...Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025. Cet article a rencontré des problèmes techniques d'enregistrement lors de sa publication (voir ci-dessous les messages d'erreur).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

