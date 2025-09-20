Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un port italien bloque des cargaisons d'explosifs à destination d'Israël (The Cradle)

par SLT 20 Septembre 2025, 18:15 BDS Italie Israël Armes Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Un port italien bloque des cargaisons d'explosifs à destination d'Israël
Article originel : Italian port blocks explosive shipments bound for Israel
The Cradle, 20.09.25

 

De plus en plus de dockers européens refusent de manipuler des cargaisons liées au génocide perpétré par Israël à Gaza.


 

Les autorités du port italien de Ravenne ont refusé, le 18 septembre, de charger deux conteneurs remplis d'explosifs à destination d'Israël, à la demande des autorités locales.

Le maire de Ravenne, Alessandro Barattoni, a confirmé cette intervention dans un communiqué, déclarant : « Grâce au courage des dockers, nous avons été informés hier soir de l'arrivée prévue aujourd'hui de deux conteneurs au port de Ravenne. »

La municipalité a expliqué que le port est détenu conjointement par Ravenne, les autorités provinciales et le gouvernement régional d'Émilie-Romagne, ce qui leur a permis de bloquer l'expédition.

Les dirigeants régionaux du gouvernement d'Émilie-Romagne, une région importante du nord de l'Italie, ont officiellement rompu leurs relations avec le gouvernement israélien en juin, à la suite de la décision prise précédemment par la région côtière méridionale des Pouilles....


Lire la suite

