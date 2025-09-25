Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Une auteure palestinienne de livre pour enfants : le New York Times « m'a pris pour cible » en diffamant de Grayzone (The GrayZone)

par SLT 25 Septembre 2025, 09:34 Matari Médias Kirk The GrayZone NYT Diffamation Allégations Israël Colonialisme Palestine USA Articles de Sam La Touch

Une auteure palestinienne de livre pour enfants : le New York Times « m'a pris pour cible » en diffamant de Grayzone
Article originel : Palestinian kids’ author: New York Times ‘put a target on my back’ with Grayzone smear
Wyatt Reed·
The GrayZone, 24 septembre 2025
 

Les dirigeants juifs de la région du New Jersey ont qualifié un article factuel de Grayzone sur la brouille entre Charlie Kirk et Netanyahu de « haineux, diviseur et antisémite », et s'en sont servis comme arme pour annuler la présentation du livre d'un auteur palestinien pour enfants qui avait republié l'article sur les réseaux sociaux. Le New York Times a publié cette fausse accusation sans la remettre en question.

 

L'auteure palestinienne pour enfants Jenan Matari estime que le New York Times « cherchait à la prendre pour cible » en rendant public le fait qu'elle avait récemment publié sur les réseaux sociaux une capture d'écran d'un article factuel publié par The Grayzone.

Matari a été mentionnée dans un récent article du Times concernant l'annulation d'un événement littéraire à la suite d'une avalanche d'appels et d'e-mails provenant d'activistes sionistes, qui ont accusé la librairie Watchung Booksellers, basée dans le New Jersey, d'antisémitisme et ont menacé de boycotter l'établissement si celui-ci ne retirait pas son invitation. C'était la deuxième librairie en un mois à annuler un événement prévu pour le nouveau livre pour enfants de Matari, « Everything Grows in Jiddo's Garden », à la suite d'une campagne de harcèlement massif menée par les dirigeants d'une communauté juive locale.

Pour justifier cette annulation, le Times s'est largement appuyé sur les accusations sans fondement de ces factions pro-israéliennes. Parmi les plaintes rapportées par le Times figurait le fait que Matari avait republié le titre d'un article récent de The Grayzone, « Charlie Kirk a refusé l'offre de financement de Netanyahu, il était « effrayé » par les forces pro-israéliennes avant sa mort, révèle un ami ». Le Times a décrit cet article comme étant considéré par « les membres de la communauté juive » comme « haineux, diviseur et antisémite »...Lire la suite


.. Lire la suite

