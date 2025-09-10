Une « information » israélienne a précédé l'allégation australienne selon laquelle l'Iran aurait planifié des attentats à la bombe (The GrayZone)

Une « information » israélienne a précédé l'allégation australienne selon laquelle l'Iran aurait planifié des attentats à la bombe
Article originel : Israeli ‘tip’ preceded Australian claim that Iran plotted bombings
Par Wyatt Reed
The GrayZone, 09.09.25
Un nouveau rapport suggère qu'Israël a joué un rôle clé dans l'établissement du récit selon lequel l'Iran serait à l'origine des attentats contre des établissements juifs en Australie. Cette affirmation, qui n'a toujours pas été prouvée, a depuis été utilisée pour empoisonner les relations entre Téhéran et Canberra... Lire la suite
