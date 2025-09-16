Une nouvelle « exécution extrajudiciaire » alors que les États-Unis bombardent un deuxième bateau vénézuélien soupçonné de trafic de drogue (Common Dreams)

Une nouvelle « exécution extrajudiciaire » alors que les États-Unis bombardent un deuxième bateau vénézuélien soupçonné de trafic de drogue

Article originel : Another ‘Extrajudicial Execution’ as US Bombs Second Alleged Venezuelan Drug Boat

Common Dreams, 15.09.25



« Il n'y a aucune justification légale à cette frappe militaire », a déclaré un militant d'Amnesty International. « Les États-Unis doivent rendre des comptes. »... Lire la suite

------------------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------