Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

[Vidéo] Les FSR accusés de génocide au Darfour. Les Émirats arabes unis « soutiennent » la guerre au Soudan, selon Sky News (Sky News)

par SLT 26 Septembre 2025, 07:33 Soudan EAU Génocide FSR Darfour Crimes contre l'humanité Emirafrique Golfafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Les Émirats arabes unis « soutiennent » la guerre au Soudan, selon Sky News
Article originel : UAE is "backing" Sudan war, Sky News is told
Sky News, 26.09.25

 

La milice tribale devenue force paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF), est accusée de génocide au Darfour, de pillages massifs, de violences sexuelles et de raids armés à travers tout le pays.
Voir la vidéo

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 26.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 26.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Pire crise humanitaire au monde éclipsée par Gaza. Echec des pourparlers de paix à l'ONU, les EAU soutenant les FSR (The Africa Report)
Pire crise humanitaire au monde éclipsée par Gaza. Echec des pourparlers de paix à l'ONU, les EAU soutenant les FSR (The Africa Report)
El Fasher sous le feu : l’exode massif des civils face à l’intensification des combats (Afrik.com)
El Fasher sous le feu : l’exode massif des civils face à l’intensification des combats (Afrik.com)
MSF : plus de 600 victimes de violences sexuelles prises en charge dans le nord du Darfour en quatre mois (MEMO)
MSF : plus de 600 victimes de violences sexuelles prises en charge dans le nord du Darfour en quatre mois (MEMO)
Soudan : l'UE prolonge d'un an son régime de sanctions (Concilium)
Soudan : l'UE prolonge d'un an son régime de sanctions (Concilium)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog