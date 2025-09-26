[Vidéo] Les FSR accusés de génocide au Darfour. Les Émirats arabes unis « soutiennent » la guerre au Soudan, selon Sky News (Sky News)

Les Émirats arabes unis « soutiennent » la guerre au Soudan, selon Sky News
Article originel : UAE is "backing" Sudan war, Sky News is told
Sky News, 26.09.25
La milice tribale devenue force paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF), est accusée de génocide au Darfour, de pillages massifs, de violences sexuelles et de raids armés à travers tout le pays.
