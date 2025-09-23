[Vidéo] Reconnaisance de la Palestine : pourquoi Macron est à côté de la plaque (Le Media)

Hier, la France a reconnu l’État palestinien, un geste historique mais limité par l’absence de sanctions contre Israël et la frilosité de la communauté internationale. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de faire cesser la guerre à Gaza, tout en évitant la confrontation avec Tel-Aviv. Netanyahu et son gouvernement, radicalisés, continuent de plaider pour l’annexion de la Cisjordanie et de maintenir la colonisation. La reconnaissance française reste contrainte : l’Autorité palestinienne ne dispose que d’une force de police, sans armée, et est limitée à une fonction administrative. Sur le terrain, Gaza et la Cisjordanie restent sous occupation et sous blocus, et la population palestinienne, notamment les jeunes, se sent déconnectée d’un leadership vieillissant et soumis à Israël. Pour qu’un réel progrès soit possible, il faudrait transformer ce geste symbolique en pression effective sur Israël et en soutien aux droits nationaux des Palestiniens, sinon cette reconnaissance risque de consolider une dépendance politique et une injustice historique... Lire la suite