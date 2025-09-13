[Vidéos] Charlie Kirk a refusé l'offre de financement de Netanyahu, il était « effrayé » par les forces pro-israéliennes avant sa mort, révèle un ami (The GrayZone)

Charlie Kirk a refusé l'offre de financement de Netanyahu, il était « effrayé » par les forces pro-israéliennes avant sa mort, révèle un ami

Article originel : Charlie Kirk refused Netanyahu funding offer, was ‘frightened’ by pro-Israel forces before death, friend reveals

The GrayZone, 12.09.25

Un proche de Trump et ami de longue date de Charlie Kirk raconte à The Grayzone comment le revirement sur l'influence israélienne de l'influenceur conservateur assassiné a provoqué une réaction négative de la part des alliés de Netanyahu, qui les ont laissés en colère et effrayés.

La source a déclaré que l'inquiétude s'était répandue au sein de l'administration Trump après la découverte d'une opération d'espionnage israélienne apparente. Charlie Kirk a rejeté une offre faite plus tôt cette année par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visant à organiser un nouvel apport massif de fonds sionistes à son organisation Turning Point USA (TPUSA), la plus grande association conservatrice de jeunes aux États-Unis, selon un ami de longue date du commentateur assassiné s'exprimant sous couvert d'anonymat. La source a déclaré à The Grayzone que le défunt influenceur pro-Trump pensait que Netanyahu essayait de le réduire au silence alors qu'il commençait à remettre publiquement en question l'influence écrasante d'Israël à Washington et exigeait plus d'espace pour la critiquer.

Au cours des semaines qui ont précédé son assassinat le 10 septembre, Kirk en était venu à détester le dirigeant israélien, le considérant comme un « tyran », a déclaré la source. Kirk était dégoûté par ce dont il avait été témoin au sein de l'administration Trump, où Netanyahu cherchait à dicter personnellement les décisions du président en matière de personnel et utilisait des atouts israéliens tels que la milliardaire Miriam Adelson pour garder la Maison Blanche sous son emprise. Selon l'ami de Kirk, qui avait également accès au président Donald Trump et à son cercle restreint, Kirk avait vivement déconseillé à Trump, en juin dernier, de bombarder l'Iran pour le compte d'Israël. « Charlie était la seule personne à avoir fait cela », ont-ils déclaré, se souvenant comment Trump lui avait « aboyé dessus » en réponse et avait mis fin à la conversation avec colère. La source estime que cet incident a confirmé dans l'esprit de Kirk que le président des États-Unis était tombé sous le contrôle d'une puissance étrangère malveillante et menait son propre pays vers une série de conflits désastreux. Le mois suivant, Kirk était devenu la cible d'une campagne privée soutenue d'intimidation et de fureur incontrôlée de la part des alliés riches et puissants de Netanyahu, des personnalités qu'il a décrites dans une interview comme des « leaders » et des « parties prenants » israéliens. « Il avait peur d'eux », a souligné la source.

ARCHIVE | "Was He an Israeli Asset?" - Charlie Kirk & Megyn Kelly on Epstein's Origins | APT / Ajouter une vidéo YouTube, Dailymotion, TikTok, Twitch.tv, Vimeo... ARCHIVE | « Était-il un agent israélien ? » - Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein | APT

En juillet dernier, lors du sommet TPUSA Student Action Summit, Kirk a offert à la base de la droite un forum pour exprimer sa colère face à l'emprise politique d'Israël sur l'administration Trump. Lors de cet événement, des intervenants tels que Tucker Carlson et Megyn Kelly, anciens piliers de Fox News, ou encore le comédien juif antisioniste Dave Smith, ont dénoncé l'assaut sanglant d'Israël contre la bande de Gaza assiégée, qualifié Jeffrey Epstein d'agent des services secrets israéliens et ouvertement raillé les milliardaires sionistes tels que Bill Ackman pour avoir « réussi à s'en tirer avec leurs escroqueries » malgré leur « manque de compétences réelles ».

Tucker: How do you come to a place where some of the least impressive, most useless people who have no actual skills become billionaires… How did Bill Ackman get $9 billion? A pretty impressive guy? I know him. No pic.twitter.com/gdcNT6imB9 — Acyn (@Acyn) July 12, 2025

À la suite de cette conversation, Kirk a été bombardé de SMS et d'appels téléphoniques furieux de la part des riches alliés de Netanyahu aux États-Unis, dont beaucoup avaient financé TPUSA. Selon son ami de longue date, les donateurs sionistes ont traité Kirk avec un mépris total, lui ordonnant essentiellement de se remettre au pas. « On lui disait ce qu'il n'avait pas le droit de faire, et cela le rendait fou », se souvient l'ami de Kirk. Le jeune leader conservateur était non seulement rebuté par la nature hostile des interactions, mais aussi « effrayé » par les réactions négatives. Le récit de son ami correspond à celui de plusieurs commentateurs de droite ayant accès à Kirk. « Je pense qu'au final, Charlie était en train de vivre une transformation spirituelle », a déclaré Candace Owens, une influenceuse conservatrice qui s'est résolument détournée d'Israël après le 7 octobre, après le meurtre de son ami. « Je le sais, il traversait une période difficile. Il subissait beaucoup de pression, et j'ai du mal à voir les personnes qui lui mettaient la pression dire ce qu'elles disent. »

Elle a poursuivi : « Ils voulaient qu'il perde tout pour avoir changé ou même légèrement modifié son opinion. Cela me fait beaucoup de peine. » Kirk semblait visiblement indigné lors d'une interview accordée le 6 août à la présentatrice conservatrice Megyn Kelly, alors qu'il évoquait les messages menaçants qu'il recevait de la part de personnalités pro-israéliennes.

Leftist Sydney Sweeney Gaslighting, and New Russiagate Revelations, w/ Charlie Kirk & Shellenberger / Sydney Sweeney, militante de gauche, pratique le « gaslighting », et nouvelles révélations sur le Russiagate, avec Charlie Kirk et Shellenberger

« Tout à coup, c'est : « Oh, Charlie : il n'est plus avec nous. » Attendez une seconde, que signifie exactement « avec nous » ? Je suis Américain, d'accord ? Je représente ce pays », a-t-il expliqué, avant d'évoquer les puissants intérêts sionistes qui le harcèlent. « Plus vous remettez en question notre personnalité en privé et en public – ce qui n'est pas un cas isolé, ce serait une chose s'il s'agissait d'un ou deux SMS, mais il y en a des dizaines –, plus nous commençons à dire : « Whoa, attendez un peu » », a poursuivi Kirk. « Pour être honnête, certains très bons amis juifs disent : « Ce n'est pas le cas de nous tous »... Mais ce sont des leaders ici. Ce sont des parties prenantes. » Il a ensuite poursuivi en se plaignant à Kelly : « J'ai moins de capacité... à critiquer le gouvernement israélien que les Israéliens eux-mêmes. Et c'est vraiment, vraiment bizarre. »

Dans l'une de ses dernières interviews, réalisée avec Ben Shapiro, l'influenceur israélien le plus en vue aux États-Unis, Kirk a une nouvelle fois tenté d'aborder la question de la censure des détracteurs d'Israël.

Israel Bombs Qatar: Ben Shapiro Joins The Charlie Krik Show / Israël bombarde le Qatar : Ben Shapiro participe à l'émission Charlie Kirk Show

« Un ami m'a dit, de manière intéressante : « Charlie, d'accord, nous avons riposté contre les médias sur le COVID, sur les confinements, sur l'Ukraine, sur la frontière » », a déclaré Kirk à Shapiro le 9 septembre. « Peut-être devrions-nous également poser la question suivante : les médias présentent-ils totalement la vérité lorsqu'il s'agit d'Israël ? C'est juste une question ! »

Charlie Kirk's now final interview: he criticised Israel to Ben Shapiro's face pic.twitter.com/M94OTcDf7f — HatsOff (@HatsOffff) September 11, 2025

Selon un ami de longue date de Kirk, le ressentiment de ce dernier envers Netanyahu et le lobby israélien se propageait au sein du cercle restreint de Trump. En fait, selon eux, le président lui-même était terrifié par la colère de Netanyahu et craignait les conséquences de lui tenir tête. Au cours de l'année écoulée, des contacts au sein de la Maison Blanche ont informé un proche de Trump que les services secrets avaient surpris à deux reprises des agents du gouvernement israélien en train d'installer des dispositifs électroniques sur leurs véhicules d'intervention d'urgence. Bien que The Grayzone n'ait pas pu confirmer cette information auprès des services secrets ou de la Maison Blanche, un tel incident n'aurait pas été sans précédent. En effet, selon un article de Politico citant trois anciens hauts fonctionnaires étatsuniens, un dispositif d'espionnage de téléphones portables aurait été placé par des agents israéliens « près de la Maison Blanche et d'autres lieux sensibles autour de Washington » vers la fin du premier mandat de Trump en 2019. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a raconté un incident similaire dans ses mémoires, écrivant que son équipe de sécurité avait trouvé un dispositif d'écoute dans sa salle de bain peu après que Netanyahu ait utilisé ses toilettes personnelles...Lire la suite

