[Vidéos] Direct - Session de l'ONU du 22.09.25 sur la reconnaissance de la Palestine par la France (France 24/RTL)

par SLT 22 Septembre 2025, 18:04 Palestine Reconnaissance France Colonialisme ONU Articles de Sam La Touch

Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, c'est au tour de la France et d'autres pays de reconnaître, lundi à l'ONU, l'État de Palestine, lors d'un sommet organisé par Paris et Riyad sur la solution à deux États. De son côté, Donald Trump a fustigé cette décision, estimant que la reconnaissance de la Palestine est "une récompense pour le Hamas". Suivez notre direct.

-------------------------------------------------------------------

Lien vers le site de l'ONU et direct :

https://www.youtube.com/c/unitednations/live

https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1gb6tjmle 

-------------------------------------------------------------------

Diffusion en direct de RTL. Après la France, plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement comme Andorre, Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin, selon la présidence française. L'Allemagne de son côté ne l'envisage pas à court terme.

  • Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont formellement reconnu l'État palestinien. Au moins 145, sur 193 États membres de l'ONU, ont franchi le pas, selon le décompte de l'AFP.
  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas d'État palestinien et a menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie.

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 22.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 22.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Le drapeau palestinien hissé sur les mairies de plus de quatre-vingts villes, dont Lyon, malgré la mise en garde du ministère de l’intérieur (Le Monde)
Israël prévoit d'expulser de force des milliers de Palestiniens afin de faire place à une colonie qui divisera la Cisjordanie en deux (Mondoweiss.net)
La France enregistre une explosion des ventes d’armes, y compris vers Israël (TRT)
Reconnaissance de la Palestine. L'interview de Macron à "Face the Nation" sur CBS (Vidéo)
