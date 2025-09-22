[Vidéos] Direct - Session de l'ONU du 22.09.25 sur la reconnaissance de la Palestine par la France (France 24/RTL)

Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, c'est au tour de la France et d'autres pays de reconnaître, lundi à l'ONU, l'État de Palestine, lors d'un sommet organisé par Paris et Riyad sur la solution à deux États. De son côté, Donald Trump a fustigé cette décision, estimant que la reconnaissance de la Palestine est "une récompense pour le Hamas". Suivez notre direct.
Lien vers le site de l'ONU et direct :
https://www.youtube.com/c/unitednations/live
https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1gb6tjmle
Diffusion en direct de RTL. Après la France, plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement comme Andorre, Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin, selon la présidence française. L'Allemagne de son côté ne l'envisage pas à court terme.
- Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont formellement reconnu l'État palestinien. Au moins 145, sur 193 États membres de l'ONU, ont franchi le pas, selon le décompte de l'AFP.
- Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas d'État palestinien et a menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie.
