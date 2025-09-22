[Vidéos] Direct - Session de l'ONU du 22.09.25 sur la reconnaissance de la Palestine par la France (France 24/RTL)

Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, c'est au tour de la France et d'autres pays de reconnaître, lundi à l'ONU, l'État de Palestine, lors d'un sommet organisé par Paris et Riyad sur la solution à deux États. De son côté, Donald Trump a fustigé cette décision, estimant que la reconnaissance de la Palestine est "une récompense pour le Hamas". Suivez notre direct.

-------------------------------------------------------------------

Lien vers le site de l'ONU et direct :



https://www.youtube.com/c/unitednations/live



https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1gb6tjmle

-------------------------------------------------------------------

Diffusion en direct de RTL. Après la France, plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement comme Andorre, Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin, selon la présidence française. L'Allemagne de son côté ne l'envisage pas à court terme.

Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont formellement reconnu l'État palestinien. Au moins 145, sur 193 États membres de l'ONU, ont franchi le pas, selon le décompte de l'AFP.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas d'État palestinien et a menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie.

--------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------