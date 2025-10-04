Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka

par SLT 4 Octobre 2025, 14:53 Ben Barka Enlèvement Françafrique Maroc Néocolonialisme Colonialisme France Articles de Sam La Touch

60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka Samedi 18 octobre de 12h00 à 18h00 Assemblée Nationale, salle 617 128, rue de l'université

En pleine journée du 25 octobre 1965, le militant anticolonial et socialiste marocain Mehdi Ben Barka était victime d’un enlèvement devant la brasserie Lipp à Paris. On ne l’a plus jamais revu. Le 18 octobre 2025, un colloque revient sur cette affaire et les entraves institutionnelles qui empêchent, jusqu’à aujourd’hui, l’éclosion de la vérité et la justice au sujet de cet assassinat éminemment politique.

Inscription pour le colloque à l’occasion du 60e anniversaire de l’enlèvement et de la disparition de Mehdi Ben Barka

60E COMMÉMORATION DE LA DISPARITION DE MEHDI BEN BARKA

Danielle Simonnet, députée à Paris (20°), ouvre les portes de l’Asemblée Nationale pour un colloque à l’occasion du 60ème anniversaire de l’enlèvement et la disparition, en plein Paris, du militant anticolonial marocain Mehdi Ben Barka.

🤝 Avec la participation de l’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire vivante, le SNES-FSU, le MRAP, la LDH et le Collectif secret-défense : un enjeu démocratique dont est membre Survie.

📆 Samedi 18 octobre 2025
📌 Assemblée nationale, salle 6217
⏰ 12h30 - 17h

Inscription obligatoire (QR code) : https://tinyurl.com/Ben-barka

Trois tables rondes :
- Commémoration de l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka
- Le secret-défense
- La disparition forcée et le combat contre l’impunité.

➡️ "Dessine-moi ce que l’État français veut cacher", recension de la BD Ben Barka, la disparition dans Billets d’Afrique : https://survie.org/billets-d-afrique/2025/346-avril-2025/article/dessine-moi-ce-que-l-etat-francais-veut-cacher

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 04.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 04.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

