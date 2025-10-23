Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris (Afrique XXI)

Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris

Par Fanny Pigeaud

Afrique XXI, 20.10.25

Série 1/2 · Ce 25 octobre, le président ivoirien se présente devant les électeurs pour la quatrième fois. Son accession au pouvoir et sa longévité auraient-elles été possibles sans le soutien de la France ? De ses débuts dans les institutions financières internationales à son élection contestée en 2010, le président ivoirien a patiemment construit un réseau d’influence sans égal avec l’ancien pays colonisateur... Lire la suite