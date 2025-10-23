Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris (Afrique XXI)

par SLT 23 Octobre 2025, 09:33 Ouattara Macron Françafrique Néocolonialisme Côte d'Ivoire Elections France Articles de Sam La Touch

Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris
Par Fanny Pigeaud
Afrique XXI, 20.10.25

Série 1/2 · Ce 25 octobre, le président ivoirien se présente devant les électeurs pour la quatrième fois. Son accession au pouvoir et sa longévité auraient-elles été possibles sans le soutien de la France ? De ses débuts dans les institutions financières internationales à son élection contestée en 2010, le président ivoirien a patiemment construit un réseau d’influence sans égal avec l’ancien pays colonisateur... Lire la suite

