Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Antibes : Le local de la CGT tagué de croix gammées et d’inscriptions antisémites, une plainte déposée (20 minutes)

par SLT 25 Octobre 2025, 08:52 Antisémitisme Racisme CGT Nazisme Antibes France Articles de Sam La Touch

Antibes : Le local de la CGT tagué de croix gammées et d’inscriptions antisémites, une plainte déposée
20 minutes, 20.10.25

« Nous pensons que la CGT a été sciemment visée », indique le secrétaire général de l’Union local, qui a confirmé le dépôt d’une plainte ce lundi... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 25.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

