La milice des FSR soutenue par les Émirats arabes unis, aurait massacré 460 personnes dans un hôpital du Darfour mercredi.

Le Soudan exhorte Londres à suspendre ses ventes d'armes aux Émirats arabes unis en raison des atrocités commises par les FSR Article originel : Sudan urges London halt UAE arms sales over RSF atrocities The Cradle, 30.10.25

Le Soudan a exhorté le Royaume-Uni à mettre fin à ses ventes d'armes aux Émirats arabes unis, après que des informations ont révélé qu'une milice soutenue par Dubaï et accusée de génocide au Darfour avait été équipée d'armes britanniques.

Dans un rapport remis au Conseil de sécurité des Nations unies, le Soudan a déclaré que les Forces de soutien rapide (RSF), une milice soudanaise antigouvernementale, avaient reçu des systèmes de visée pour armes légères et des moteurs pour véhicules militaires britanniques.

Ces derniers jours, des informations ont fait état du massacre par des miliciens des RSF d'environ 2 000 civils à El-Fasher, après avoir pris le contrôle de la ville dans la région du Darfour, au sud-ouest du Soudan.

Des images satellites ont montré des mares de sang et des cadavres résultant du massacre, tandis que des vidéos ont montré des militants des RSF exécutant des civils, dont un homme blessé entouré de cadavres ensanglantés dans un hôpital financé par l'Arabie saoudite.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a cité des rapports affirmant que jusqu'à 460 patients et membres du personnel avaient été massacrés à l'hôpital... Lire la suite