Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Après les sanctions US-UE contre la Russie, Medvedev fustige le "pacificateur bavard" et déclare “Trump est désormais engagé dans la guerre contre la Russie”

par SLT 23 Octobre 2025, 15:41 Ukraine Medvedev Trump Guerre Russie USA Sanctions Articles de Sam La Touch

“Trump est désormais engagé dans la guerre contre la Russie”: l’ex-président russe Medvedev acte la rupture avec Washington
7 sur 7.be, 23.10.25

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 23.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 23.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le Japon rejette l'appel des États-Unis à suspendre ses importations d'énergie russe (The Cradle)
Le Japon rejette l'appel des États-Unis à suspendre ses importations d'énergie russe (The Cradle)
Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelenskyy à accepter les conditions de Poutine sous peine d'être « détruit » par la Russie (Financial Times)
Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelenskyy à accepter les conditions de Poutine sous peine d'être « détruit » par la Russie (Financial Times)
Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Le Monde)
Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Le Monde)
Trump rétropédale sur les missiles Tomahawk pour l’Ukraine après son échange avec Poutine (Libération)
Trump rétropédale sur les missiles Tomahawk pour l’Ukraine après son échange avec Poutine (Libération)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog