Armes. Au Soudan, “la guerre serait finie sans le soutien militaire massif des Émirats arabes unis” (Courrier International)

par SLT 30 Octobre 2025, 18:05 Soudan EAU El-fasher Collaboration EMirafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Armes. Au Soudan, “la guerre serait finie sans le soutien militaire massif des Émirats arabes unis”
Courrier International, 29.10.25

La prise de la ville soudanaise d’El-Fasher par les Forces de soutien rapide (FSR), dimanche 26 octobre, soulève de nouveau la question du rôle joué par le petit État du Golfe dans ce conflit depuis son éclatement, en avril 2023. Des rapports internationaux font état de livraisons d’armes continues depuis Abou Dhabi à destination du groupe paramilitaire... Lire la suite

