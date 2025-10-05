Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Au Soudan, « deux projets qui n’ont rien à voir avec la démocratie » (Afrique XXI)

par SLT 5 Octobre 2025, 07:38 Soudan FSR Guerre Partition Articles de Sam La Touch

Au Soudan, « deux projets qui n’ont rien à voir avec la démocratie »
Afrique XXI, 05.10.25
 

Analyse · Après deux ans et demi de guerre, le Soudan est divisé : l’Ouest est sous le contrôle des Forces de soutien rapide et le reste du pays est aux mains de l’armée. Les deux gouvernements parallèles récemment installés manquent cependant de légitimité, malgré une façade civile... Lire la suite

-------------------------------------------------------
