Avis de tempête sur l’AFP (Blast)

Vénérable octogénaire, l’Agence France-Presse traverse une crise grave qui obscurcit son avenir. Sur fond de plainte pour harcèlement moral et sur plusieurs dizaines de signalements à l’inspection du travail pour « souffrance au travail », un plan drastique d’économies a été annoncé au personnel et vient encore plomber l’ambiance. Officiellement, il s’agit d’un « plan de départs volontaires » incitant à des départs à la retraite, concernant 70 personnes. 125 postes ont déjà été supprimés entre 2019 et 2020 et les syndicats craignent que le plan annoncé en cache un autre, encore plus violent. Des fuites annoncent un projet, financé à hauteur de 9 millions d’euros, où les départs ne seraient pas remplacés. La direction est prête à assumer un découvert bancaire pour justifier et licencier au plus vite. Révélations sur un calendrier qui ressemble à la dérobade d’une hiérarchie aux abois... Lire la suite