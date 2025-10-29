Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

BHL contre l'antisémitisme : une vigilance intermittente (Blast)

par SLT 29 Octobre 2025, 18:07 BHL Antisémitisme Trump USA LFI France Articles de Sam La Touch

BHL contre l'antisémitisme : une vigilance intermittente
Blast, 29.10.25

Bernard-Henri Lévy accuse régulièrement la gauche d’être antisémite. Depuis deux ans, ses attaques ciblent plus particulièrement La France insoumise, qui dénonce inlassablement le génocide perpétré à Gaza. Mais lorsque Donald Trump ou ses supporteurs tiennent des propos flirtant pour le moins très étroitement avec l’antisémitisme : BHL, semble-t-il, n’entend soudain plus rien... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

