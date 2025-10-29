BHL contre l'antisémitisme : une vigilance intermittente (Blast)

Bernard-Henri Lévy accuse régulièrement la gauche d’être antisémite. Depuis deux ans, ses attaques ciblent plus particulièrement La France insoumise, qui dénonce inlassablement le génocide perpétré à Gaza. Mais lorsque Donald Trump ou ses supporteurs tiennent des propos flirtant pour le moins très étroitement avec l’antisémitisme : BHL, semble-t-il, n’entend soudain plus rien... Lire la suite

