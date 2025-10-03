Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Bing et Duckduckgo continuent de nous salir !

par SLT 3 Octobre 2025, 09:31 SLT Duckduckgo Bing Calomnies Robothumb Moteurs de recherche Articles de Sam La Touch

Alors que les moteurs de recherche Google et Qwant semblent avoir fait une pause dans leur stigmatisation de notre site comme "conspi", Bing, moteur de recherche de Microsoft, et Duckduckgo continuent de nous afficher comme conspi en tête de leurs résultats de recherche. Pis, Duckduckgo a repris dans l'encart nous présentant, les allégations du site Robothumb que nous citions dans notre article précédent.

Voici la capture d'écran de Duckduckgo en date du 3.10.25 nous affichant comme "...un site pour adultes..." dans leur présentation de notre blog avec le lien (non fonctionnel) sur notre article précédent : "Fiché par ConspiracyWatch..." .  En dessous celle de Bing-Microsoft nous affichant comme conspirationniste en deuxième position de leurs résultats quand on fait une recherhce sur notre blog ainsi qu'un autre exemple concernant Duckduckgo.

Capture d'écran de Duckduckgo en date du 3.10.254 après avoir tapé dans leur moteur de recherche "Le blog sam la touch". Noter sous la présentation du blog la phrase "Le Blog Sam La Touch Over fournit un contenu destiné aux adultes...."

Capture d'écran du moteur de recherche Bing en date du 3.10.25 quand on tape le nom de notre blog dans leur moteur de recherche !

Autre capture du moteur de recherche Duckduckgo en date du 3.10.25

Lire aussi :

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 03.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

