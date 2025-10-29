Bolloré devra-t-il restituer le fruit de la corruption aux Africains ? (Afrique XXI)

Bolloré devra-t-il restituer le fruit de la corruption aux Africains ?
Par Agnès Faivre
Afrique XXI, 29.10.25
À travers une plainte déposée devant le parquet national financier de Paris, un collectif d’associations poursuit le groupe Bolloré pour ses acquisitions de concessions portuaires litigieuses en Afrique. Les plaignants considèrent qu’une partie des bénéfices ainsi produits est illicite et en réclament la restitution au bénéfice des populations lésées par cette corruption... Lire la suite
