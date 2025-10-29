Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Bolloré devra-t-il restituer le fruit de la corruption aux Africains ? (Afrique XXI)

par SLT 29 Octobre 2025, 12:01 Bolloré Françafrique France Corruption Procès Articles de Sam La Touch

Bolloré devra-t-il restituer le fruit de la corruption aux Africains ?
Par Agnès Faivre
Afrique XXI, 29.10.25

 

À travers une plainte déposée devant le parquet national financier de Paris, un collectif d’associations poursuit le groupe Bolloré pour ses acquisitions de concessions portuaires litigieuses en Afrique. Les plaignants considèrent qu’une partie des bénéfices ainsi produits est illicite et en réclament la restitution au bénéfice des populations lésées par cette corruption... Lire la suite

----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite (Blast)
Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite (Blast)
Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère (Blast)
Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère (Blast)
Avec le magazine Frontières, l'extrême droite a trouvé son poison pilote (Blast)
Avec le magazine Frontières, l'extrême droite a trouvé son poison pilote (Blast)
[Vidéo] Journalistes sous pression : la liberté des médias en question (Arte)
[Vidéo] Journalistes sous pression : la liberté des médias en question (Arte)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog