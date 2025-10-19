Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Cessez-le-feu. Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza (AFP)

par SLT 19 Octobre 2025, 08:33 Otages Rafah Hamas Aide humanitaire Israël Gaza Guerre Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Cessez-le-feu. Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza
AFP, 19.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 19.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 19.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le Hamas affirme que la destruction « aveugle » de Gaza par Israël est à l'origine du retard pris dans la localisation des corps des prisonniers (MEE)
Le Hamas affirme que la destruction « aveugle » de Gaza par Israël est à l'origine du retard pris dans la localisation des corps des prisonniers (MEE)
Cessez-le-feu. Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza (AFP)
Cessez-le-feu. Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza (AFP)
Israël bloque l'aide humanitaire à Rafah et menace de reprendre la guerre si le Hamas ne rend pas toutes les dépouilles d'otages (AFP)
Israël bloque l'aide humanitaire à Rafah et menace de reprendre la guerre si le Hamas ne rend pas toutes les dépouilles d'otages (AFP)
Gaza : après la libération des 20 derniers otages vivants, Israël dit avoir relâché 1 968 prisonniers palestiniens (le Monde)
Gaza : après la libération des 20 derniers otages vivants, Israël dit avoir relâché 1 968 prisonniers palestiniens (le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog