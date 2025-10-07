Champ de bataille étatsunien. La guerre de Trump contre l'ennemi intérieur, le peuple étatsunien (Off Guardian)

Champ de bataille étatsunien. La guerre de Trump contre l'ennemi intérieur, le peuple étatsunien Article originel : Battlefield America: Trump’s War on the Enemy Within—the American People Par John & Nisha Whitehead Off Guardian, 06.10.25

Les distractions abondent. Ne vous laissez pas distraire.

Sous Donald Trump, l'État policier étatsunien est passé maître dans l'art de créer des diversions sans fin, un tumulte constant et un chaos généralisé destinés à nous empêcher de nous concentrer longtemps sur un seul sujet.

C'est ainsi que fonctionnent les opérations psychologiques : maintenir la population dans un état de réactivité, de confusion, de peur et de docilité pendant que le pouvoir se consolide.

Selon l'administration Trump, « nous, le peuple », sommes désormais l'ennemi intérieur.

En l'espace d'une semaine seulement, nous avons été bombardés de gros titres sur la fermeture des services publics, une directive présidentielle visant à mettre sur liste noire les dissidents, les menaces de Trump de déployer la Garde nationale dans les États qu'il considère comme des opposants politiques, la politisation de l'armée, les droits de douane qui infligent des souffrances économiques aux consommateurs américains et l'acceptation sans vergogne de la corruption et de l'escroquerie par l'administration.



Au milieu de tout cela, Pete Hegseth, le nouveau secrétaire à la Guerre, a convoqué à la hâte les hauts gradés de l'armée pour un exercice coûteux de 6 millions de dollars qui n'était guère plus qu'une démonstration de force, de propagande et de grandiloquence.

Avec Hegseth à la tête du département rebaptisé « département de la Guerre », appelant à une nouvelle « éthique guerrière », l'administration Trump célèbre l'agression et l'obéissance aveugle plutôt que le maintien de la paix, l'honneur et le devoir constitutionnel.

Le changement de nom du département de la Guerre et le rassemblement pour promouvoir l'éthique guerrière ont marqué un profond changement dans la façon dont l'État profond, qui a consolidé ses pouvoirs sous Trump, perçoit le rôle de l'armée, de notre gouvernement constitutionnel et du peuple étatsunien.

C'est un changement que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer... Lire la suite