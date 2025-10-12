Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Charles Onana dénonce le pillage et la manipulation de l’Afrique par la France et l’Occident (VIDÉO)

par SLT 12 Octobre 2025, 08:12 Onana Néocolonialisme Françafrique France Articles de Sam La Touch

Charles Onana dénonce le pillage et la manipulation de l'Afrique par la France et l'Occident. Charles Onana révèle comment l'Occident, dont la France, contrôle l'Afrique depuis des décennies, imposant ses mécanismes de pouvoir et pesant durablement sur de nombreux pays.

Note de SLT : Onana dénonce la Françafrique mais loue l'action française au Rwanda durant le génocide des Tutsis. Il s'autodédouane en déclarant que ses dires antérieurs étaient légitimes puisque l'invasion de la RDC par le Rwanda via le M23 s'est finalement réalisé. Seulement, il oublie de dire que si il n'y avait pas eu l'opération Turquoise française de Mitterand qui a exfiltré les génocidaires rwandais et leurs milices dans l'ex-Zaïre, le Rwanda n'aurait pas eu de prétexte pour envahir la RDC.

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

