Charles Onana dénonce le pillage et la manipulation de l’Afrique par la France et l’Occident (VIDÉO)

Charles Onana dénonce le pillage et la manipulation de l'Afrique par la France et l'Occident. Charles Onana révèle comment l'Occident, dont la France, contrôle l'Afrique depuis des décennies, imposant ses mécanismes de pouvoir et pesant durablement sur de nombreux pays.

Note de SLT : Onana dénonce la Françafrique mais loue l'action française au Rwanda durant le génocide des Tutsis. Il s'autodédouane en déclarant que ses dires antérieurs étaient légitimes puisque l'invasion de la RDC par le Rwanda via le M23 s'est finalement réalisé. Seulement, il oublie de dire que si il n'y avait pas eu l'opération Turquoise française de Mitterand qui a exfiltré les génocidaires rwandais et leurs milices dans l'ex-Zaïre, le Rwanda n'aurait pas eu de prétexte pour envahir la RDC.

