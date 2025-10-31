Colin Sheridan : Le pouvoir permet les atrocités au Soudan, et l'Irlande doit les dénoncer. Les EAU arment les forces à l'origine de ces souffrances (Irish Examiner)



Colin Sheridan : Le pouvoir permet les atrocités au Soudan, et l'Irlande doit les dénoncer

Article originel : Colin Sheridan: Power enables atrocity in Sudan — and Ireland must call it out

Irish Examiner, 31.10.25



Plus de 14 millions de personnes sont déplacées au Soudan, et 25 millions sont confrontées à une grave insécurité alimentaire. Les Émirats arabes unis arment les forces à l'origine de ces souffrances. L'Irlande doit prendre position.. Lire la suite