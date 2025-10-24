Comment l'Etat français sous Nicolas Sarkozy a installé en 2011 le néogouverneur Ouattara en Côte d'Ivoire et arrêté puis transféré Gbagbo à la CPI (Vidéos)

LA FRANCIA IN NERO film documentaire italien de la chaine RAI 3 Paru en 2013, cette enquête exclusive de la chaine de télévision italienne RAI 3 retrace l'histoire de la crise ivoirienne en mettant en evidence la complicité de la France dans le chaos de ce pays pour des intérêts stratégiques économiques. A voir et à faire voir

Laurent Gbagbo arrêté par les forces françaises - 11 avril 2011 - Côte d'Ivoire

Gbagbo et Blé Goudé acquittés : La CPI rejette l'appel de maintien en détention

interview de Fabrice Arfi (Mediapart) sur TV5: La CPI et Gbagbo, preuves d'un montage

Côte d'Ivoire - Enquête sur l'ingérence française 🇨🇮 David Mauger, co-auteur de l'ouvrage "Un pompier pyromane - L'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny à Ouattara", était l'invité du journal Afrique. ➕ d'infos : afrique.tv5monde.com

Procès Gbagbo: Les preuves d'un montage selon Mediapart

