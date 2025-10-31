Comment les armes des Émirats arabes unis ont renforcé une milice soudanaise accusée de génocide (Wall Street Journal)

Comment les armes des Émirats arabes unis ont renforcé une milice soudanaise accusée de génocide Article originel : How U.A.E. Arms Bolstered a Sudanese Militia Accused of Genocide Wall Street Journal, 29.10.25

-----------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------