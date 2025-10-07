Comment les Émirats arabes unis ont construit un réseau de bases pour contrôler le golfe d'Aden (MEE)

Comment les Émirats arabes unis ont construit un réseau de bases pour contrôler le golfe d'Aden

Article originel : How the UAE built a circle of bases to control the Gulf of Aden

Middle East Eye, 03.10.25



Les pistes d'atterrissage et les ports nouvellement construits donnent un aperçu des ambitions régionales d'Abou Dhabi et du renforcement de ses liens stratégiques avec Israël... Lire la suite