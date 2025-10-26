Comment les Émirats arabes unis tentent de contrôler le discours sur le génocide au Soudan (Analyst News)

Comment les Émirats arabes unis tentent de contrôler le discours sur le génocide au Soudan
Article originel : How the UAE is trying to control the narrative on genocide in Sudan
Par Mohamed Suliman
Analyst News, 22.10.25
Sponsor du génocide ou héros humanitaire ? Alors que les atrocités s'accumulent au Darfour, les Émirats arabes unis ont redoublé d'efforts dans le cadre d'une campagne de relations publiques sophistiquée visant à dissimuler leur soutien à la milice FSR soudanaise...Lire la suite
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------