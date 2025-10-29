Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Crimes de guerre. Yemen : ouverture d'une enquête sur la frappe étatsunienne du 28 avril ayant tué 60 migrants africains détenus (Africa News)

par SLT 29 Octobre 2025, 12:19 Yemen Bombardements USA Crimes de guerre Impérialisme Articles de Sam La Touch

Yemen : ouverture d'une enquête sur la frappe US du 28 avril
Africa News, 29.10.25

Une frappe aérienne américaine menée sur une prison gérée par les rebelles houthis du Yémen, qui a tué plus de 60 migrants africains détenus, devrait faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre possible, ont déclaré des militants mercredi. Cette demande d'Amnesty International relance l'examen de la frappe du 28 avril dans la province de Saada, au Yémen...

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

