Crimes de guerre. Yemen : ouverture d'une enquête sur la frappe étatsunienne du 28 avril ayant tué 60 migrants africains détenus (Africa News)

Yemen : ouverture d'une enquête sur la frappe US du 28 avril

Africa News, 29.10.25



Une frappe aérienne américaine menée sur une prison gérée par les rebelles houthis du Yémen, qui a tué plus de 60 migrants africains détenus, devrait faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre possible, ont déclaré des militants mercredi. Cette demande d'Amnesty International relance l'examen de la frappe du 28 avril dans la province de Saada, au Yémen...



Lire la suite